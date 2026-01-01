Galettes des rois et des reines et concerts Breteil
Le samedi 24 janvier, à partir de 16h, le Britolio vous propose un moment autour de la galette des rois et des rennes puis des concerts à la salle l’Unisson de Breteil.
Au programme
– 16h réalisation des galettes
– 19h30 concert Les Pavaniteux, quatuor baroque (flûte et violoncelle)
– 20h entracte dégustation
– 21h concert de Noïzik, rock-garage, en accoustique
Gratuit. Ouvert à tous. .
Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne
