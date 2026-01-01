Galettes des rois et des reines et concerts Breteil

Galettes des rois et des reines et concerts

Le samedi 24 janvier, à partir de 16h, le Britolio vous propose un moment autour de la galette des rois et des rennes puis des concerts à la salle l’Unisson de Breteil.

Au programme

– 16h réalisation des galettes

– 19h30 concert Les Pavaniteux, quatuor baroque (flûte et violoncelle)

– 20h entracte dégustation

– 21h concert de Noïzik, rock-garage, en accoustique

Gratuit. Ouvert à tous. .

Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne

