Galettes des Rois et jeux de société Saint-Just
Galettes des Rois et jeux de société Saint-Just samedi 24 janvier 2026.
Galettes des Rois et jeux de société
Place de l’église Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Qui saura trouver la fève et devenir le roi ou la reine de la journée ?
Venez partager un moment convivial autour d’une part de galette des rois et de nombreux jeux de société il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts ! .
Place de l’église Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Galettes des Rois et jeux de société Saint-Just a été mis à jour le 2025-12-18 par OT PAYS DE REDON