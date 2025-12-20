Galettes des Rois et jeux de société Saint-Just

Galettes des Rois et jeux de société

Place de l’église Saint-Just Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Qui saura trouver la fève et devenir le roi ou la reine de la journée ?

Venez partager un moment convivial autour d’une part de galette des rois et de nombreux jeux de société il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts ! .

Place de l’église Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12

