Galettes et brioches en clarinettes Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres

Galettes et brioches en clarinettes

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône

Date :

Début : 2026-01-21 18:30:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Moment gourmand autour de galettes et brioches, avec une intervention musicale des clarinettes du conservatoire.

Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30

English :

Gourmet galettes and brioches, with a musical performance by the conservatory’s clarinets.

L’événement Galettes et brioches en clarinettes Istres a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme d’Istres