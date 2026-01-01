Galettes et brioches en clarinettes Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani Istres
Galettes et brioches en clarinettes
Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 18h30. Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres Bouches-du-Rhône
Moment gourmand autour de galettes et brioches, avec une intervention musicale des clarinettes du conservatoire.
Conservatoire de Musique Intercommunal Michel Petrucciani CEC Les Heures Claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 47 10 30
English :
Gourmet galettes and brioches, with a musical performance by the conservatory’s clarinets.
