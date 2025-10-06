Galice Labeur, ferveur et traditions Place de Launceston Plestin-les-Grèves

Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-06 14:30:00

fin : 2025-10-06 16:30:00

2025-10-06

Documentaire français de Michèle et Jean Meuris

Au Nord et à l’Ouest une terre côtière de roches et de sable fin. Vents et tempêtes de l’ Atlantique ont sculpté les falaises et les Rias. A l’Est une terre où prédomine le vert, végétation luxuriante des forêts de chêne et de châtaignier. Villages aux maisons cylindriques, pierres et toits de paille, qui s’inscrivent dans une tradition architecturale d’avant l’époque romaine, dans une Galice celtique dite des Castros . Au Sud les rivières Sil et Miño ont creusé des canyons d’une grande beauté. La Ribeira Sacra, une terre généreuse de vignes et châtaigniers. Toute la Galice est belle, plus encore l’accueil des galiciens, fiers de leur passé, de leurs traditions encore empreintes de rites préchrétiens. Passion dans la pratique d’un métier qui a du sens, d’un folklore qui les unit dans leur singularité. Quant aux chemins vers Santiago de Compostelle, ils ne désemplissent pas de pèlerins venus du monde entier. Le film voyage entre passé et présent à la rencontre d’une terre et surtout d’une communauté d’hommes et de femmes au caractère fort. .

Place de Launceston Cinéma Le Douron Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

