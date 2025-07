Gallitrappe et le Petit Peuple Paimpont

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-06 10:00:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

2025-08-06 2025-08-13

Après avoir passé l’hiver au chaud à Magonia, Gallitrappe revient en même temps que les beaux jours. Mais cette fois-ci, il ne sera pas seul. Certains esprits de la forêt et quelques-uns de ses amis vous accompagneront pour une balade où l’âme agit. Balade spectacle, mêlant contes, comédie et marionnettes. Une pause dans le temps pour les petits et les grands.

A partir de 5 ans (gratuit pour les moins de 5 ans).

De 10h à 12h.

Balade à pied de 2km environ entrecoupée de pauses contées.

Circuit accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes.

Réservation obligatoire.

Rendez-vous à l’office de tourisme de Brocéliande à Paimpont. .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

