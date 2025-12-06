Gallitrappe, le Korrigan Conteur au Marché du Roi de l’hiver à Huelgoat.

Huelgoat Finistère

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché du Roi de l’Hiver, le 6-7 décembre au CAL à Huelgoat

Coup d’oeil aux animations.

Venez découvrir Galitrappe, korrigan conteur, présent les deux jours pour vous raconter des histoires de Bretagne. .

Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31

