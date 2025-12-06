Gallitrappe, le Korrigan Conteur au Marché du Roi de l’hiver à Huelgoat. Huelgoat
Huelgoat Finistère
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Marché du Roi de l’Hiver, le 6-7 décembre au CAL à Huelgoat
Coup d’oeil aux animations.
Venez découvrir Galitrappe, korrigan conteur, présent les deux jours pour vous raconter des histoires de Bretagne. .
Huelgoat 29690 Finistère Bretagne +33 6 88 57 56 31
