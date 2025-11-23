Gallo en scène Atelier d’écriture Bréhand
Gallo en scène Atelier d’écriture Bréhand dimanche 23 novembre 2025.
Gallo en scène Atelier d’écriture
Salle des Fêtes Bréhand Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 12:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Prenons la plume et jouons avec les mots
Atelier ludique en gallo, animé par Réjane Deluce et Jean Guérin. À partir de quelques mots et quelques règles du jeu à respecter, vous partirez dans le monde extraordinaire de l’écrivain…
Pas besoin d’être un crack du gallo votre imagination travaillera pour vous !
Sur inscription. .
Salle des Fêtes Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 54 74 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Gallo en scène Atelier d’écriture Bréhand a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor