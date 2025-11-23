Gallo en scène Atelier d’écriture

Salle des Fêtes Bréhand Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 10:00:00

fin : 2025-11-23 12:00:00

Date(s) :

2025-11-23

Prenons la plume et jouons avec les mots

Atelier ludique en gallo, animé par Réjane Deluce et Jean Guérin. À partir de quelques mots et quelques règles du jeu à respecter, vous partirez dans le monde extraordinaire de l’écrivain…

Pas besoin d’être un crack du gallo votre imagination travaillera pour vous !

Sur inscription. .

Salle des Fêtes Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 54 74 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gallo en scène Atelier d’écriture Bréhand a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor