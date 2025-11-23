Gallo en scène Exposition de sculptures Bréhand

Gallo en scène Exposition de sculptures

Salle des Fêtes Bréhand Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Les œuvres présentées se mettront au gallo durant le festival !

V’arez le choué enter le péchou de solérs et la jiène lirette et cor ben d’aotes !

Une nouveauté de cette 22ème édition du Gallo en scène. Deux artistes viendront présenter leurs œuvres en gallo.

Plaisir des yeux et de la langue, une découverte de l’écriture avec La coterie a Fafa de Françoise Porta et L’aguerouée de garçâilles de Dominique Mahé, qui raviront les amateurs de sculptures originales. .

Salle des Fêtes Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 54 74 90

