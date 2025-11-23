Gallo en scène Véprée Bienvenue au cabaret Bréhand

Gallo en scène Véprée Bienvenue au cabaret

Salle des Fêtes Bréhand Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Théâtre C’ét mai le pus fôt !

Comédie de Mario Ramos par les élèves de l’école Fulgence Bienvenüe d’Uzel. Quand un loup a besoin d’être rassuré, que

fait-il ? Il part à la rencontre des habitants de la forêt pour leur poser cette question toute simple “Dis-moi, qui est le plus fort ?” Mais obtiendra-t-il la réponse tant espérée ?

Contes par Daniel Robert.

Raconteur d’histoires et contes, Daniel nous entraine avec lui dans son monde plein de fantaisie. Un amour du gallo communicatif.

Interprétation théâtralisée

Les trois petits cochons par Qerouézée. Ce conte est réputé avoir une origine orale traditionnelle qui pourrait remonter

au XVIIIe siècle, voire plus loin.

Musique et chant

Les airs d’antan par Manivel’Swing.Avec son orgue de barbarie en bandoulière, Sylvain Lioté-Stasse chante avec un enthousiasme communicatif. Porté par des textes ancrés dans la vie quotidienne, il offre un voyage musical entre chanson

française, pop, jazz, reggae, trad irlandais et créations d’amis auteurs et compositeurs. En trio avec Morgane Le Cuff (harpe) et Guillaume Jurkievicz (contrebasse), le concert mêle musicalité, poésie et bonne humeur… et même en gallo !

Réservation conseillée. .

Salle des Fêtes Bréhand 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 54 74 90

