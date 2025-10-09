GALLOWSTREET – LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles La Rochelle

GALLOWSTREET Début : 2025-10-09 à 20:30. Tarif : – euros.

Gallowstreet est une machine infernale cuivrée, composée de huit têtes venues tout droit d’Amsterdam. Cette mécanique de précision utilise l’énergie des foules comme carburant pour délivrer des concerts explosifs et produire de véritables hymnes cuivrés, portés par des harmonies soigneusement arrangées et des beats percutants.Avec la sortie de leur cinquième album, Gallowstreet s’affirme un peu plus comme l’un des fers de lance d’une nouvelle génération de brass bands en Europe.Lucas van Ee (saxophone), Dirk Zandvliet (saxophone), Bo Floor (trompette), Jeroen Verberne (trombone), Odei Al-Magut (trombone), Peter Keijsers (soubassophone), Luc Janssens (trompette), Colin Vermeulen (batterie).

LA SIRENE – Espace Musiques Actuelles 111 bld Emile Delmas/La Pallice 17000 La Rochelle 17