Galop Galop est de retour à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris
Galop Galop est de retour à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris dimanche 12 avril 2026.
Back home.
On se retrouve pour une nuit construite pour durer, sans rupture ni artifice. Le son mène, la piste déroule, la trajectoire reste claire du début à la fin.
Deux scènes ouvertes toute la nuit, une écurie en rotation continue.
Départ à minuit. Rendez-vous sur la piste.
L’ÉCURIE / LINE-UP :
GONZI ▸ https://soundcloud.com/gonzii
KIRK ▸ https://soundcloud.com/afik-2
VARYA KARPOVA ▸ https://soundcloud.com/varyakarpova
ETERA ▸ https://soundcloud.com/etera-r
WESTFALL ▸ https://soundcloud.com/westfallmusic
ARKHAN ▸ https://soundcloud.com/arkhantechno
SHOSHANA ▸ https://soundcloud.com/shannon-vick-33935603
Samedi 11 avril 2026, Galop Galop fait son grand retour à La Machine pour une nuit hard trance & techno !
Le samedi 11 avril 2026
de 23h59 à 06h00
payant
De 17 à 22 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-12T02:59:00+02:00
fin : 2026-04-12T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T23:59:00+02:00_2026-04-11T06:00:00+02:00
La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris
https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop/ https://fb.me/e/4ZgQOm370 https://fb.me/e/4ZgQOm370
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