Galop Galop est de retour à La Machine La Machine du Moulin Rouge Paris

Back home.

On se retrouve pour une nuit construite pour durer, sans rupture ni artifice. Le son mène, la piste déroule, la trajectoire reste claire du début à la fin.

Deux scènes ouvertes toute la nuit, une écurie en rotation continue.

Départ à minuit. Rendez-vous sur la piste.

L’ÉCURIE / LINE-UP :

GONZI ▸ https://soundcloud.com/gonzii

KIRK ▸ https://soundcloud.com/afik-2

VARYA KARPOVA ▸ https://soundcloud.com/varyakarpova

ETERA ▸ https://soundcloud.com/etera-r

WESTFALL ▸ https://soundcloud.com/westfallmusic

ARKHAN ▸ https://soundcloud.com/arkhantechno

SHOSHANA ▸ https://soundcloud.com/shannon-vick-33935603

Samedi 11 avril 2026, Galop Galop fait son grand retour à La Machine pour une nuit hard trance & techno !

Le samedi 11 avril 2026

de 23h59 à 06h00

payant

De 17 à 22 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-12T02:59:00+02:00

fin : 2026-04-12T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T23:59:00+02:00_2026-04-11T06:00:00+02:00

La Machine du Moulin Rouge 90, boulevard de Clichy 75018 Paris

https://www.lamachinedumoulinrouge.com/evenement/galop-galop/ https://fb.me/e/4ZgQOm370 https://fb.me/e/4ZgQOm370



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