Galops en Forêt de Chantilly Chantilly

Galops en Forêt de Chantilly

33 Rue des Cascades Chantilly Oise

65 EUR

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

2026-01-31

L’offre spéciale Galops en forêt de Chantilly est accessible exclusivement aux cavaliers confirmés. La prise en charge est de 3h. Elle comporte environ 1h45 de promenade.

Enfants à partir de 12 ans et 1m50 minimum Galop 4 minimum. Bottes et casques fournis

Venez à la rencontre des chevaux Henson à Chantilly et galopez sur les pistes d’entrainement des chevaux de courses dans la forêt !

Plaisir, liberté et sensations fortes garanties avec la complicité du cheval Henson.

Un incroyable parcours vous attend !!

33 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 6 48 10 51 45 chantilly@henson.fr

English :

The Gallops en forêt de Chantilly special offer is available exclusively to experienced riders. Pick-up time is 3 hours. It includes about 1h45 of riding.

Children from 12 years and 1m50 minimum Galop 4 minimum. Boots and helmets provided

