« Galux », un parcours d’énigmes nocturne à Brouage Marennes-Hiers-Brouage

Brouage Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

par équipe, de 2 à 6 joueurs

Début : Samedi 2025-07-09

fin : 2025-09-06

2025-07-09 2025-08-08 2025-09-06

Un parcours d’énigmes inédit à vivre à la lueur de la pleine lune, qui vous fera traverser la Citadelle de Brouage !

Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 80 60

An original enigma trail by the light of the full moon, taking you through the Citadelle of Brouage!

Ein neuartiger Rätselparcours, den Sie im Schein des Vollmonds erleben und der Sie durch die Zitadelle von Brouage führt!

Un originale percorso enigmatico al chiaro di luna piena, che vi porterà attraverso la Cittadella di Brouage!

Un original recorrido enigmático a la luz de la luna llena que le llevará por la Ciudadela de Brouage

