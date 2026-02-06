Galuzot, halte de liberté Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier
Galuzot, halte de liberté Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier lundi 16 mars 2026.
Galuzot, halte de liberté
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-16
Exposition sur la bataille de Galuzot par Ludovic Laumain.
Hommage à la célèbre bataille locale !
Une section spéciale rend hommage à la bataille de Galuzot de 1944, où le chemin de fer devint le témoin d’un combat pour la liberté et la libération de la région. .
Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Galuzot, halte de liberté
L’événement Galuzot, halte de liberté Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-02-03 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)