Galuzot, halte de liberté Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier

Espace Culturel Louis Aragon 22 rue Victor Hugo Saint-Vallier Saône-et-Loire

Exposition sur la bataille de Galuzot par Ludovic Laumain.

Hommage à la célèbre bataille locale !

Une section spéciale rend hommage à la bataille de Galuzot de 1944, où le chemin de fer devint le témoin d’un combat pour la liberté et la libération de la région. .

+33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

