Gambs’ Cabaret Gambsheim

Gambs’ Cabaret

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 22:15:00

Date(s) :

2026-02-20

Un cabaret haut en couleurs où le rire flirte avec la poésie, où les plumes rencontrent les notes, où chaque instant vous emmène plus loin dans un tourbillon d’émotions.

De l’humour visuel avec Patrik COTTET MOINE, artiste ayant joué plus de 1000 fois dans 30 pays sur les 5 continents !! Partez à la découverte d’un toréro en bataille avec une mouche, d’une tennis woman déjantée ou encore d’un pêcheur en prise avec un poisson farceur…

SING THAT SAX Élise WACHBAR et Alex SAXMAN vous emmènent dans une ambiance musicale tout en douceur en reprenant des standards français et internationaux.

De la danse avec PIPPA ON SCENE. Plongez dans l’univers des cabarets de Broadway, Paris ou Londres avec une chorégraphe So British !

Tarif unique 18 € | Placement libre

Tous publics, bar et petite restauration en salle dès 19h .

8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 79 59 mairie@mairie-gambsheim.fr

