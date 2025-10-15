Game changer : match du Paris Basketball autour de la santé mentale Adidas arena Paris

Game changer : match du Paris Basketball autour de la santé mentale Adidas arena Paris mercredi 15 octobre 2025.

À l’occasion des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), La Paris Basketball Foundation renforce son engagement pour sensibiliser la jeunesse francilienne à cet enjeu majeur.

Au programme :

– Un match dédié à la santé mentale. Paris – Baskonia le 15 octobre à l’arena, avec des animations en coursive portées par des associations du 18ème arrondissement : Screenpeace (association de lutte contre la surexposition aux écran) et ChezPhiphi, tisseur de lien.

– Le témoignage de New Little Giant (influenceur basket très concerné par les questions de santé mentale) à la mi-temps, autour de la résilience et du bien-être mental

Signature de la Charte contre le harcèlement en ligne en partenariat avec la FIA – Fédération Internationale de l’Automobile

La Paris Basketball Foundation met la thématique de la santé mentale à l’honneur lors d’un match à l’adidas arena.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 23h30

payant

Public enfants, jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-10-15T19:00:00+02:00_2025-10-15T23:30:00+02:00

Adidas arena 56 Bd Ney, 75018 Paris 75018 Paris