Game club Passage des cultures Aire-sur-l’Adour
Game club Passage des cultures Aire-sur-l’Adour samedi 25 octobre 2025.
Game club
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Game Club, c’est le rendez-vous mensuel autour des jeux vidéo.
Venez rencontrer d’autres joueurs pour des parties endiablées où seuls comptent la bonne humeur et le fair play !
De 14h30 à 16h30 Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Dès 7 ans .
Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
