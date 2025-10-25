Game club Passage des cultures Aire-sur-l’Adour

Game club Passage des cultures Aire-sur-l'Adour samedi 25 octobre 2025.

Game club

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l'Adour Landes

Gratuit

2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Game Club, c’est le rendez-vous mensuel autour des jeux vidéo.

Venez rencontrer d’autres joueurs pour des parties endiablées où seuls comptent la bonne humeur et le fair play !

De 14h30 à 16h30 Médiathèque d’Aire sur l’Adour

Dès 7 ans .

Passage des cultures Médiathèque Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 06

