Game Night Club ados Noviant-aux-Prés rue de la porte du Charry Noviant-aux-Prés

rue de la porte du Charry Salle des fêtes Noviant-aux-Prés Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 17:30:00
fin : 2026-03-13 20:30:00
Date(s) :
2026-03-13
Tu as entre 11 et 17 ans ? Viens passer une soirée 100% jeux avec nous !
En présence de Pierre, animateur de la Baraque à Jeux de la Fédération Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle
Jeux de société, défis, ambiance conviviale garantie
Let’s play !
Infos & réservations par téléphone ou par mailEnfants
rue de la porte du Charry Salle des fêtes Noviant-aux-Prés 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 19 97 contact.afrcoteenhaye@gmail.com
English :
Are you between 11 and 17? Come and spend an evening 100% gaming with us!
In the presence of Pierre, host of the Baraque à Jeux of the Fédération Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle
Board games, challenges and a friendly atmosphere guaranteed!
Let’s play!
Info & reservations by phone or e-mail
