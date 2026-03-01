Game Night Club ados Noviant-aux-Prés rue de la porte du Charry Noviant-aux-Prés

Game Night Club ados Noviant-aux-Prés

Tu as entre 11 et 17 ans ? Viens passer une soirée 100% jeux avec nous !

En présence de Pierre, animateur de la Baraque à Jeux de la Fédération Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle

Jeux de société, défis, ambiance conviviale garantie

Let’s play !

rue de la porte du Charry Salle des fêtes Noviant-aux-Prés 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 23 19 97 contact.afrcoteenhaye@gmail.com

Are you between 11 and 17? Come and spend an evening 100% gaming with us!

In the presence of Pierre, host of the Baraque à Jeux of the Fédération Familles Rurales de Meurthe-et-Moselle

Board games, challenges and a friendly atmosphere guaranteed!

Let’s play!

Info & reservations by phone or e-mail

