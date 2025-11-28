Game Night Liverdun

Game Night

1 rue de Quimper Liverdun Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 18:00:00

Le conseil de quartier du Plateau vous invite à une soirée autour de jeux de société pour sa 3e game night.

Pour cette animation ouverte à tous, la médiathèque se transformera en casino avec des tables de black jack, de poker et même une roulette. Et pour mettre l’ambiance, un just dance sur grand écran sera à votre disposition.

Vendredi 28 novembre à partir de 18h à l’Espace Loisirs Champagne

Avec la participation de Julien Gouze, animateur de jeux et loisirs Oika Oika.

Entrée gratuite Food and drinks sur place.Tout public

1 rue de Quimper Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76

English :

The Plateau district council invites you to an evening of board games for its 3rd game night.

For this event, open to all, the mediatheque will be transformed into a casino, with blackjack, poker and even roulette tables. And to set the mood, there’ll be a just dance on the big screen.

Friday, November 28 from 6pm at Espace Loisirs Champagne

With the participation of Julien Gouze, host of Oika Oika games and leisure activities.

Free admission Food and drinks on site.

German :

Der Nachbarschaftsrat des Plateau lädt Sie zu seiner dritten Game Night zu einem Abend rund um Gesellschaftsspiele ein.

Für diese für alle offene Veranstaltung wird sich die Mediathek in ein Casino mit Black Jack- und Pokertischen und sogar einem Roulettetisch verwandeln. Und um die Stimmung zu heben, steht Ihnen ein Just Dance auf einer Großleinwand zur Verfügung.

Freitag, 28. November, ab 18 Uhr im Espace Loisirs Champagne

Mit der Teilnahme von Julien Gouze, Animateur für Spiele und Freizeitaktivitäten Oika Oika.

Eintritt frei Food and Drinks vor Ort.

Italiano :

Il Consiglio di quartiere dell’Altopiano vi invita a una serata di giochi da tavolo per la sua terza serata di giochi.

Per questo evento, aperto a tutti, la mediateca si trasformerà in un casinò, con tavoli da blackjack, poker e persino roulette. E per rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, ci sarà un just dance sul grande schermo.

Venerdì 28 novembre dalle ore 18.00 all’Espace Loisirs Champagne

Con la partecipazione di Julien Gouze, conduttore dei giochi e delle attività ludiche di Oika Oika.

Ingresso libero Cibo e bevande sul posto.

Espanol :

La junta de vecinos de Plateau te invita a una velada de juegos de mesa con motivo de su 3ª noche de juegos.

Para esta velada, abierta a todos, la mediateca se transformará en un casino, con mesas de blackjack, póquer e incluso ruleta. Y para animar el ambiente, se proyectará un just dance en la gran pantalla.

Viernes 28 de noviembre a partir de las 18.00 h en el Espace Loisirs Champagne

Con la participación de Julien Gouze, presentador de juegos y actividades de ocio Oika Oika.

Entrada gratuita Comida y bebida in situ.

L’événement Game Night Liverdun a été mis à jour le 2025-10-28 par TOURISME BASSIN de POMPEY