GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon
GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon vendredi 22 mai 2026.
Puéchabon
GAME NIGHT RECONNECTLAND
3000 Route de Viols-Le-Fort Puéchabon Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Une soirée en pleine forêt… comme tu n’en as jamais vécue
Au programme
Tournoi de fléchette
Minigolf by night
Lancer de hache
Restauration sur place & buvette .
3000 Route de Viols-Le-Fort Puéchabon 34150 Hérault Occitanie
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English :
An evening in the forest? unlike any you’ve ever experienced
L’événement GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT