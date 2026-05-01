Puéchabon

GAME NIGHT RECONNECTLAND

3000 Route de Viols-Le-Fort Puéchabon Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Une soirée en pleine forêt… comme tu n’en as jamais vécue

Au programme

Tournoi de fléchette

Minigolf by night

Lancer de hache

Restauration sur place & buvette .

3000 Route de Viols-Le-Fort Puéchabon 34150 Hérault Occitanie

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English :

An evening in the forest? unlike any you’ve ever experienced

L’événement GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT