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GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon

GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon

GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 3000 Route de Viols-Le-Fort

Ville : 34150 Puéchabon

Département : Hérault

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Tarif : 10 10

Puéchabon

GAME NIGHT RECONNECTLAND

3000 Route de Viols-Le-Fort Puéchabon Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Une soirée en pleine forêt… comme tu n’en as jamais vécue
Au programme
Tournoi de fléchette
Minigolf by night
Lancer de hache
Restauration sur place & buvette   .

3000 Route de Viols-Le-Fort Puéchabon 34150 Hérault Occitanie  

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English :

An evening in the forest? unlike any you’ve ever experienced

L’événement GAME NIGHT RECONNECTLAND Puéchabon a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT