Game of Lynx Salle des fêtes de Maîche Maîche

Game of Lynx

Salle des fêtes de Maîche 55 Rue Saint-Michel Maîche Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Game of Lynx est le festival des jeux de société à Maîche organisé par l’association Ludilynx. Il rassemble les passionnés, les familles, et les amis autour de jeux divers et variés dans une atmosphère conviviale. À l’occasion de cette seconde édition, l’équipe vous accueille pour un week-end ludique. Lors de cette édition du festival Game of Lynx, retrouvez

– Une ludothèque avec plus de 200 jeux

– Tout public joueurs occasionnels, familles ou experts

– Des animateurs pour vous faire découvrir de nouveaux jeux

– Des tournois avec lots à la clé

– Une grande tombola

– Une boutique spécialisée .

Salle des fêtes de Maîche 55 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté sylvain@ludilynx.fr

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English : Game of Lynx

L’événement Game of Lynx Maîche a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER