Game of Lynx Salle des fêtes de Maîche Maîche
Game of Lynx Salle des fêtes de Maîche Maîche samedi 11 avril 2026.
Game of Lynx
Salle des fêtes de Maîche 55 Rue Saint-Michel Maîche Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
Game of Lynx est le festival des jeux de société à Maîche organisé par l’association Ludilynx. Il rassemble les passionnés, les familles, et les amis autour de jeux divers et variés dans une atmosphère conviviale. À l’occasion de cette seconde édition, l’équipe vous accueille pour un week-end ludique. Lors de cette édition du festival Game of Lynx, retrouvez
– Une ludothèque avec plus de 200 jeux
– Tout public joueurs occasionnels, familles ou experts
– Des animateurs pour vous faire découvrir de nouveaux jeux
– Des tournois avec lots à la clé
– Une grande tombola
– Une boutique spécialisée .
Salle des fêtes de Maîche 55 Rue Saint-Michel Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté sylvain@ludilynx.fr
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English : Game of Lynx
L’événement Game of Lynx Maîche a été mis à jour le 2026-03-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER
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