Game of Saône festival du jeu Salle des Congrès Gray

Game of Saône festival du jeu

Salle des Congrès 1 Rue Moïse Lévy Gray Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04 2025-10-05

« Joueurs passionnés, occasionnels ou simples curieux, la Compagnie du Jeu vous invite à explorer son univers ludique lors du festival « Game of Saône »

Durant une journée complète, vous pourrez découvrir les multiples facettes du jeu de société jeux de plateaux, de cartes, de figurines, de rôle, traditionnels, d’extérieur, etc. Seul, en famille ou entre amis, venez appréciez plus de 300 de jeux en accès libre. Nos bénévoles sauront vous conseiller et vous guider pendant vos parties.

Au programme de 10 h à minuit

• Espaces de jeux

• Espace boutique

• Bourse aux jeux

Un espace restauration est également prévu pour permettre à chacun de profiter pleinement de la journée. .

Salle des Congrès 1 Rue Moïse Lévy Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lacompagniedujeu.gray@gmail.com

