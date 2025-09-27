Game of teams Skate Park Saintes
Game of teams Skate Park Saintes samedi 27 septembre 2025.
Game of teams
Skate Park 2 rue René Cassin Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
L’association Movement Child vous invite à la 4 ème édition du « Game Of Teams », le Samedi 27 et dimanche 28 septembre au Skate Park de Saintes.
Skate Park 2 rue René Cassin Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine movementchildasso@gmail.com
English :
The Movement Child association invites you to the 4th edition of the « Game Of Teams », on Saturday September 27 and Sunday September 28 at the Saintes Skate Park.
German :
Die Organisation Movement Child lädt Sie zum vierten « Game Of Teams » am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. September im Skate Park von Saintes ein.
Italiano :
L’associazione Movement Child vi invita alla quarta edizione del « Gioco delle Squadre », sabato 27 e domenica 28 settembre al Saintes Skate Park.
Espanol :
La asociación Movimiento Niño le invita a la 4ª edición del « Juego de los Equipos », el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre en el Skate Park de Saintes.
L’événement Game of teams Saintes a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge