Game of teams Skate Park Saintes

Skate Park 2 rue René Cassin Saintes Charente-Maritime

L’association Movement Child vous invite à la 4 ème édition du « Game Of Teams », le Samedi 27 et dimanche 28 septembre au Skate Park de Saintes.

Skate Park 2 rue René Cassin Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine movementchildasso@gmail.com

English :

The Movement Child association invites you to the 4th edition of the « Game Of Teams », on Saturday September 27 and Sunday September 28 at the Saintes Skate Park.

German :

Die Organisation Movement Child lädt Sie zum vierten « Game Of Teams » am Samstag, den 27. und Sonntag, den 28. September im Skate Park von Saintes ein.

Italiano :

L’associazione Movement Child vi invita alla quarta edizione del « Gioco delle Squadre », sabato 27 e domenica 28 settembre al Saintes Skate Park.

Espanol :

La asociación Movimiento Niño le invita a la 4ª edición del « Juego de los Equipos », el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre en el Skate Park de Saintes.

