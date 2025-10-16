Game ovaires : soirée jeux de société féministes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris

Game ovaires : soirée jeux de société féministes Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) Paris jeudi 16 octobre 2025.

La bibliothèque Marguerite Durand vous propose une soirée

divertissante et conviviale autour de jeux de société modernes ou vintages.

Qu’il s’agisse de créations artisanales, de détournements de

jeux classiques ou de productions étrangères non commercialisées en France, les

jeux que nous avons sélectionnés permettent de mesurer l’inépuisable créativité

des féministes pour concevoir, avec souvent peu de moyens, des supports

ludiques qui reflètent leur vision du monde.

Vous pourrez ainsi incarner une suffragiste américaine luttant

pour le 19e amendement de la constitution, choisir votre camp dans

la guerre des sexes, ou encore affronter les sénateurs des années 30 avec pour seule arme, tout l’humour des féministes de la première vague.

A vous de jouer !

Testez votre culture féministe, votre sens de la répartie ou encore vos compétences en stratégie militante à travers une sélection de jeux de société féministes !

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T01:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T19:00:00+02:00_2025-10-16T22:00:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD) 79 rue Nationale 75013 Paris