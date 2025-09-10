Game START ! (à partir de 8 ans) Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Game START ! (à partir de 8 ans) Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure mercredi 10 septembre 2025.

Game START ! (à partir de 8 ans)

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 14:30:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

Date(s) :

2025-09-10

Venez jouer à un jeu-vidéo avec d’autres personnes pour améliorer votre sens de la compétition ou de la coopération, à partir de 8 ans.

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10​ .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

English : Game START ! (à partir de 8 ans)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Game START ! (à partir de 8 ans) Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération