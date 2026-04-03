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GAMEFEST – CHARLEVILLE-MEZIERES 2026 – ENTREE DIMANCHE PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres

GAMEFEST – CHARLEVILLE-MEZIERES 2026 – ENTREE DIMANCHE PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres

GAMEFEST – CHARLEVILLE-MEZIERES 2026 – ENTREE DIMANCHE PARC DES EXPOSITIONS Charleville Mezieres dimanche 12 avril 2026.

Lieu : PARC DES EXPOSITIONS

Adresse : RUE DE LA VIEILLE MEUSE

Ville : 08000 Charleville Mezieres

Département : 08

Début : 2026-04-12

Fin : 2026-04-12

Heure de début : 10:00

GAMEFEST – CHARLEVILLE-MEZIERES 2026 – ENTREE DIMANCHE Début : 2026-04-12 à 10:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PARC DES EXPOSITIONS RUE DE LA VIEILLE MEUSE 08000 Charleville Mezieres 08

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