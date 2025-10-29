Gamelle géante + après-midi sportive Salle sportive de Créances Créances

Salle sportive de Créances Créances

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Date(s) :

2025-10-29

Ouvert aux jeunes de 8 jusqu’à 17ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.

Prévoir un pique-nique. .

Salle sportive de Créances
Créances plage
Créances 50710
Manche Normandie
+33 2 33 46 84 69
pij@mdplessay.fr

English : Gamelle géante + après-midi sportive

