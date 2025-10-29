Gamelle géante + après-midi sportive Salle sportive de Créances Créances
Gamelle géante + après-midi sportive Salle sportive de Créances Créances mercredi 29 octobre 2025.
Gamelle géante + après-midi sportive
Salle sportive de Créances Créances plage Créances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
Date(s) :
2025-10-29
Ouvert aux jeunes de 8 jusqu’à 17ans.
Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay.
Prévoir un pique-nique. .
Salle sportive de Créances Créances plage Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr
English : Gamelle géante + après-midi sportive
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Gamelle géante + après-midi sportive Créances a été mis à jour le 2025-10-13 par Côte Ouest Centre Manche