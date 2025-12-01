Gameplay Médiathèque Cognac
Gameplay Médiathèque Cognac samedi 20 décembre 2025.
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac Charente
Lors d’une après-midi dédiée aux jeux vidéo, venez découvrir et vous initier avec Claire et Julien. Que vous soyez curieux ou gamer en herbe, cette rencontre vous permettra d’explorer les différents univers vidéoludiques.
Médiathèque 10 rue du Minage Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 19 50 bibliotheque.cognac@grand-cognac.fr
English :
Join Claire and Julien for an afternoon dedicated to video games. Whether you’re curious or a budding gamer, this meeting will allow you to explore the different worlds of video games.
German :
An einem Nachmittag, der den Videospielen gewidmet ist, können Sie mit Claire und Julien entdecken und sich einführen lassen. Ob Sie neugierig sind oder ein angehender Gamer, bei diesem Treffen können Sie die verschiedenen Videospielwelten erkunden.
Italiano :
Gioco
Unitevi a Claire e Julien per un pomeriggio dedicato ai videogiochi. Che siate curiosi o giocatori in erba, questo incontro vi darà la possibilità di esplorare i diversi mondi dei videogiochi.
Espanol :
Juego
Únase a Claire y Julien en una tarde dedicada a los videojuegos. Tanto si eres un curioso como un jugador en ciernes, este encuentro te dará la oportunidad de explorar los diferentes mundos de los videojuegos.
