Vergt

Gamers à l’atrium La Clé

Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Concours Mario Kart 8 ( sur inscription au 06.14.11.15.50 ), Super Marion Galaxy projection avec Ciné-Passion à 17h

Concours Mario Kart 8 ( sur inscription au 06.14.11.15.50 ), Super Marion Galaxy projection avec Ciné-Passion à 17h .

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44

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English : Gamers à l’atrium La Clé

Mario Kart 8 competition (registration required on 06.14.11.15.50), Super Marion Galaxy projection with Ciné-Passion at 5 p.m

L’événement Gamers à l’atrium La Clé Vergt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux