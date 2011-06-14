Gamers à l’atrium La Clé Vergt
Gamers à l’atrium La Clé Vergt samedi 18 avril 2026.
Vergt
Gamers à l’atrium La Clé
Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 19:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Concours Mario Kart 8 ( sur inscription au 06.14.11.15.50 ), Super Marion Galaxy projection avec Ciné-Passion à 17h
Concours Mario Kart 8 ( sur inscription au 06.14.11.15.50 ), Super Marion Galaxy projection avec Ciné-Passion à 17h .
Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 75 44
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English : Gamers à l’atrium La Clé
Mario Kart 8 competition (registration required on 06.14.11.15.50), Super Marion Galaxy projection with Ciné-Passion at 5 p.m
L’événement Gamers à l’atrium La Clé Vergt a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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