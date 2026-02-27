Gamers Assembly Poitiers

Gamers Assembly

11 Rue Salvador Allende Poitiers

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

La Gamers Assembly est un festival international de jeux en réseaux et un rendez-vous incontournable des passionnés de jeux vidéo !

Le Festival rassemble quelques-unes des meilleures équipes du monde sur des jeux vidéo sur ordinateur ou console conçus ou adaptés aux confrontations entre joueurs.

Au programme Rencontres, tournois, compétitions internationales, concours cosplay, animations autour des jeux vidéo et de l’e-sport ! .

contact@futurolan.net

