Games Gaillardes n° 55 Salle Dumazaud Brive-la-Gaillarde

Games Gaillardes n° 55 Dimanche 9 novembre, 14h00 Salle Dumazaud Corrèze

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-09T14:00:00+01:00 – 2025-11-09T19:00:00+01:00

Fin : 2025-11-09T14:00:00+01:00 – 2025-11-09T19:00:00+01:00

La Guilde Ludique Briviste organise rituellement 2 rencontres ludiques mensuelles à Brive-la-Gaillarde, les Games Gaillardes, et elles ont lieu un dimanche après-midi et un vendredi soir.

Cette 55ème Games Gaillarde vous accueillera autour de tables de jeux de société, familiaux ou expert, de jeux d’ambiance, de jeux de cartes à collectionner et de jeux de figurines.

Des animateurs seront présents pour vous faire découvrir les jeux et vous apprendre si besoin à y jouer.

Vous trouverez à coup sûr des partenaires pour partager un moment de conviviatlité autour de ces tables de jeux.

Salle Dumazaud 22 rue de de sèlves Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

On continue de jouer à Brive-la-Gaillarde en ce mois de novembre ! De nombreux jeux de société seront disponibles et les animateurs vous attendent pour vous y faire jouer. jeux de société ludique