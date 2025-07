Games of geek Aveyron Game Events Rodez

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-28

2025-09-27

Games of Geek le festival de la pop culture geek en Aveyron a lieu le 27 et 28 septembre 2025 à Rodez.

Au programme :

Jeux vidéos, tournois, escape games, bornes d’arcade, omni VR, pc gaming, karting, karaoké, culture japonaise, cosplay, airsoft, arts martiaux, créateurs et artisans, rencontres avec des auteurs et illustrateurs, jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, boutique produit dérivés, jeux en bois, ring de catch conférence, film, voiture de collection …

Pour plus de renseignement :

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Games of Geek, Aveyron’s geek pop culture festival, takes place on September 27 and 28, 2025 in Rodez.

German :

Games of Geek das Festival der Geek-Popkultur im Aveyron findet am 27. und 28. September 2025 in Rodez statt.

Italiano :

Games of Geek, il festival della cultura pop geek dell’Aveyron, si svolge il 27 e 28 settembre 2025 a Rodez.

Espanol :

Games of Geek, el festival de la cultura pop friki en Aveyron, se celebra los días 27 y 28 de septiembre de 2025 en Rodez.

