Informations pratiques

Nilvange

Gam’heure

1 rue Castelnau Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 15:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez jouer sur console avec (ou contre) vos bibliothécaires : nouveautés, jeux décalés, tournois, coop, défis et bonne humeur. La manette est à vous !

Ce mois-ci : En coop’ !

Tout public dès 10 ans.Tout public

0 .

1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come play video games with (or against) your librarians: new releases, off-the-shelf games, tournaments, co-op, challenges, and lots of fun. The controller is yours!

This month: Co-op mode!

Open to everyone ages 10 and up.

L’événement Gam’heure Nilvange a été mis à jour le 2026-09-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME