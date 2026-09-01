Gam’heure Nilvange
samedi 26 septembre 2026 · Nilvange
Informations pratiques
Nilvange
Gam’heure
1 rue Castelnau Nilvange Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 15:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez jouer sur console avec (ou contre) vos bibliothécaires : nouveautés, jeux décalés, tournois, coop, défis et bonne humeur. La manette est à vous !
Ce mois-ci : En coop’ !
Tout public dès 10 ans.Tout public
0 .
1 rue Castelnau Nilvange 57240 Moselle Grand Est
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English :
Come play video games with (or against) your librarians: new releases, off-the-shelf games, tournaments, co-op, challenges, and lots of fun. The controller is yours!
This month: Co-op mode!
Open to everyone ages 10 and up.
L’événement Gam’heure Nilvange a été mis à jour le 2026-09-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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