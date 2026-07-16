Gaming afterschool Peyrehorade
vendredi 2 octobre 2026 · Peyrehorade
Informations pratiques
Peyrehorade
Gaming afterschool
156 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 18:00:00
fin : 2026-10-02 20:00:00
Date(s) :
2026-10-02
Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la ludothèque vous propose de participer à un moment convivial et ludique sur Switch II, du e-sport en passant par Mario Kart !
Une soirée en famille ou entre amis
à partir de 6 ans
Gratuit
Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la ludothèque vous propose de participer à un moment convivial et ludique sur Switch II, du e-sport en passant par Mario Kart !
Une soirée en famille ou entre amis
à partir de 6 ans
Gratuit .
156 Route de Mahoumic Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 58 57 a.collin@orthe-arrigans.fr
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English : Gaming afterschool
As part of the national Biblis en folie event, the toy library invites you to join in a fun and friendly session on Switch II, featuring everything from e-sports to Mario Kart!
An evening with family or friends
Ages 6 and up
Free
L’événement Gaming afterschool Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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