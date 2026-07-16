Informations pratiques

Peyrehorade

Gaming afterschool

156 Route de Mahoumic Peyrehorade Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 18:00:00

fin : 2026-10-02 20:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la ludothèque vous propose de participer à un moment convivial et ludique sur Switch II, du e-sport en passant par Mario Kart !

Une soirée en famille ou entre amis

à partir de 6 ans

Gratuit

Dans le cadre de l’événement national Biblis en folie, la ludothèque vous propose de participer à un moment convivial et ludique sur Switch II, du e-sport en passant par Mario Kart !

Une soirée en famille ou entre amis

à partir de 6 ans

Gratuit .

156 Route de Mahoumic Peyrehorade 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 59 58 57 a.collin@orthe-arrigans.fr

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English : Gaming afterschool

As part of the national Biblis en folie event, the toy library invites you to join in a fun and friendly session on Switch II, featuring everything from e-sports to Mario Kart!

An evening with family or friends

Ages 6 and up

Free

L’événement Gaming afterschool Peyrehorade a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Pays d’Orthe et Arrigans