Gaming Day La Barroise Bar-le-Duc

Gaming Day

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-29 09:30:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Depuis huit ans, le Gaming Day rassemble passionnés et curieux autour du jeu vidéo sous toutes ses formes. Devenu un rendez-vous incontournable pour petits et grands, l’événement revient cette année pour une nouvelle édition pleine de découvertes et de convivialité.

Organisé par le service Jeunesse et Sports de la Ville de Bar-le-Duc et la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, en partenariat avec les associations et acteurs locaux, le Gaming Day vous propose un week-end riche en animations, tournois, démonstrations et initiations.

Que vous soyez gamer confirmé, amateur ou simple curieux, le Gaming Day est l’occasion idéale de partager un moment ludique et intergénérationnel.

Entrée gratuite.Tout public

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 44 12 62 46 labarroise@meusegrandsud.fr

English :

For the past eight years, Gaming Day has been bringing together enthusiasts and the curious around video games in all their forms. Now a not-to-be-missed event for young and old alike, Gaming Day is back again this year for a new edition full of discoveries and conviviality.

Organized by the Youth and Sports Department of the City of Bar-le-Duc and the Communauté d?Agglomération Meuse Grand Sud, in partnership with local associations and players, Gaming Day offers a weekend packed with events, tournaments, demonstrations and initiations.

Whether you’re a confirmed gamer, an amateur or just curious, Gaming Day is the ideal opportunity to share a fun-filled, intergenerational moment.

Free admission.

German :

Seit acht Jahren bringt der Gaming Day Fans und Neugierige zusammen, die sich für Videospiele in all ihren Formen interessieren. Die Veranstaltung ist zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Jung und Alt geworden und kehrt in diesem Jahr mit einer neuen Ausgabe voller Entdeckungen und Geselligkeit zurück.

Der Gaming Day wird von der Abteilung Jugend und Sport der Stadt Bar-le-Duc und der Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud in Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Akteuren organisiert.

Ob Sie nun ein erfahrener Gamer, ein Amateur oder einfach nur neugierig sind, der Gaming Day ist die ideale Gelegenheit, um einen spielerischen und generationenübergreifenden Moment zu teilen.

Eintritt frei.

Italiano :

Da otto anni il Gaming Day riunisce appassionati e curiosi intorno ai videogiochi in tutte le loro forme. Diventato ormai un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, il Gaming Day torna anche quest’anno per una nuova edizione ricca di scoperte e convivialità.

Organizzato dal Dipartimento Gioventù e Sport della Città di Bar-le-Duc e dalla Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, in collaborazione con le associazioni e i giocatori locali, il Gaming Day propone un fine settimana ricco di eventi, tornei, dimostrazioni e presentazioni.

Che siate giocatori esperti, dilettanti o semplici curiosi, il Gaming Day è l’occasione perfetta per condividere un’esperienza divertente e intergenerazionale.

L’ingresso è gratuito.

Espanol :

Desde hace ocho años, el Gaming Day reúne a aficionados y curiosos en torno a los videojuegos en todas sus formas. Convertido en una cita ineludible para grandes y pequeños, el Gaming Day vuelve este año para una nueva edición llena de descubrimientos y convivencia.

Organizado por el Departamento de Juventud y Deportes de la Ciudad de Bar-le-Duc y la Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud, en colaboración con asociaciones y jugadores locales, el Gaming Day ofrece un fin de semana repleto de eventos, torneos, demostraciones y presentaciones.

Tanto si eres un jugador experimentado, un aficionado o un simple curioso, el Día del Juego es la oportunidad perfecta para compartir una experiencia intergeneracional llena de diversión.

La entrada es gratuita.

