Gaming Day Rue du Penquer Plabennec

Gaming Day Rue du Penquer Plabennec samedi 5 juillet 2025.

Gaming Day

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-07-05 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Cet événement destiné aux amateurs de jeux vidéo est l’occasion de se retrouver dans une ambiance familiale et décontractée. Des activités encore plus variées sont prévues cette année, quel que soit leur âge et le niveau de jeu. Au programme une variété de jeux vidéo classiques et modernes tels que Super Smash Bros Ultimate, Fifa, Street Fighter, FC 25… et bien plus encore. On retrouvera aussi de la réalité virtuelle, du rétrogaming, encore plus de bornes d’arcade, plus de simulateurs automobiles ! Des compétitions amusantes seront proposées sur une quarantaine de consoles.

Lors de la dernière édition, plus de 600 visiteurs ont participé à cette journée dédiée au monde des jeux vidéo.

L’entrée est gratuite ! N’hésitez pas à vous inscrire à l’avance pour les tournois.

Nous sommes impatients de vous retrouver pour cette journée de divertissement !

Pour les tournois, il est préférable de s’inscrire à l’adresse gamingday@plabennec.fr

La liste des jeux du Gaming Day 2025, c’est ici https://ville-plabennec.fr/gamingday-le-5-juillet-2025/ .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gaming Day Plabennec a été mis à jour le 2025-06-26 par OT PAYS DES ABERS