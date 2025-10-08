Gaming en Famille Gray
Gaming en Famille Gray samedi 8 novembre 2025.
Gaming en Famille
13 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-29 17:00:00
Date(s) :
2025-11-08 2025-11-19 2025-11-29 2025-12-17
Nous vivons actuellement une augmentation des écrans et donc du temps d’écrans. Les enfants découvrent des jeux vidéos qui les transportent dans des mondes imaginaires .. Mais finalement, à quoi jouent nos enfants sur les écrans ?
Cet atelier va vous aider à mieux comprendre les jeux vidéos, et même a partager du temps en jouant avec vos enfants.
Nous avons des clés pour des questions comme le temps d’écrans ou encore de comprendre les PEGI . .
13 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 91 68 97
English : Gaming en Famille
German : Gaming en Famille
Italiano :
Espanol :
L’événement Gaming en Famille Gray a été mis à jour le 2025-10-29 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY