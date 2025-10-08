Gaming en Famille Gray

Gaming en Famille

13 Place Charles de Gaulle Gray Haute-Saône

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

2025-11-08 2025-11-19 2025-11-29 2025-12-17

Nous vivons actuellement une augmentation des écrans et donc du temps d’écrans. Les enfants découvrent des jeux vidéos qui les transportent dans des mondes imaginaires .. Mais finalement, à quoi jouent nos enfants sur les écrans ?

Cet atelier va vous aider à mieux comprendre les jeux vidéos, et même a partager du temps en jouant avec vos enfants.

Nous avons des clés pour des questions comme le temps d’écrans ou encore de comprendre les PEGI . .

13 Place Charles de Gaulle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 91 68 97

