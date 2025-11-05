Gaming et réalité virtuelle Altkirch
Gaming et réalité virtuelle Altkirch mercredi 5 novembre 2025.
Gaming et réalité virtuelle
1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-11-05 14:00:00
fin : 2025-11-05 17:00:00
Date(s) :
2025-11-05
Atelier d’écriture et d’illustration. À partir d’animaux imaginaires découverts dans les livres, donnez vie à votre animal fabuleux. Sur inscription
12-18 ans
Atelier nimérique animé par le service Jeunesse de la Comcom Sundgau
Plonge dans le jeu vidéo comme jamais grâce à la réalité virtuelle! Explore les profondeurs de l’océan, voyage dans l’espace ou découvre des mondes fantastiques …
Et si tu préfères rester les pieds sur terre, d’autres consoles t’attendent pour vivre l’aventure autrement! 0 .
1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr
English :
Writing and illustration workshop. Based on imaginary animals discovered in books, bring your own fabulous animal to life. Registration required
German :
Workshop zum Schreiben und Illustrieren. Ausgehend von Fantasietieren, die Sie in Büchern entdeckt haben, erwecken Sie Ihr eigenes Fabeltier zum Leben. Auf Anmeldung
Italiano :
Laboratorio di scrittura e illustrazione. Basandosi su animali immaginari presenti nei libri, date vita al vostro favoloso animale. Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Taller de escritura e ilustración. A partir de animales imaginarios que aparecen en los libros, da vida a tu propio animal fabuloso. Inscripción obligatoria
L’événement Gaming et réalité virtuelle Altkirch a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Sundgau