Gaming et réalité virtuelle

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-01-07 14:00:00

fin : 2026-01-28 17:00:00

Date(s) :

2026-01-07 2026-01-28

Atelier numérique animé par

12-18 ans

Atelier numérique animé par le service Jeunesse de la Comcom Sundgau Sans inscription

Plongez dans le jeu vidéo comme jamais grâce à la réalité virtuelle! Explorez les profondeurs de l’océan, voyagez dans l’espace ou découvrez des mondes fantastiques …

Et si vous préférez rester les pieds sur terre, d’autres consoles vous attendent pour vivre l’aventure autrement! 0 .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54 mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Digital workshop led by

L’événement Gaming et réalité virtuelle Altkirch a été mis à jour le 2025-12-21 par Office de tourisme du Sundgau