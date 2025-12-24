Gaming, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic

Gaming

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 17:00:00

Date(s) :

2026-02-24

Gaming

médiathèque Le Traict d’encre

Découverte du jeu Lost Words Beyond the Page.

Suivez l’histoire émouvante d’Izzy, une jeune fille qui affronte les difficultés de la vie en se créant une aventure dans les pages de son journal intime.

Les joueuses et joueurs interagissent avec les mots pour résoudre des énigmes et construire des plateformes pour progresser dans un paysage évolutif et merveilleux.



Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.

Dès 8 ans, sur inscription. .

Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gaming Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44