Gaming, métavers… Terrains de jeux, terrains de désinformation ? Auditorium des Champs Libres Rennes Jeudi 26 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Quelles sont les stratégies d’infiltration et de désinformation à l’œuvre dans le monde du gaming et du métavers ?

Les jeux vidéo occupent aujourd’hui une place importante dans les pratiques culturelles des jeunes. Certains sont de simples loisirs, d’autres sont aussi des espaces sociaux, économiques ou médiatiques. Devenus un véritable phénomène culturel, les jeux vidéo façonnent nos perceptions sociales et politiques et peuvent se transformer en vecteurs d’influence ou de désinformation.

Avec **Didier Danet**, chercheur en sciences de gestion et spécialiste des questions de cybersécurité et de cyberdéfense ; et **Julien Joly**, journaliste au Mensuel de Rennes.

Cette rencontre est organisée dans le cadre de la 37ème Semaine de la presse et des médias dans l’Ecole par le **CLEMI Bretagne**. Séance réservée aux scolaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T12:00:00.000+01:00

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



