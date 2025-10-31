Gaming Night Rue du Penquer Plabennec
Gaming Night Rue du Penquer Plabennec vendredi 31 octobre 2025.
Gaming Night
Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31 23:00:00
2025-10-31
2025 marque l’arrivée de la petite sœur du Gaming Day la Gaming Night !
Ce tout nouveau rendez-vous promet de faire frissonner même les gamers les plus aguerris. Préparez-vous à relever des défis palpitants dans une ambiance à la fois terrifiante et conviviale.
La Gaming Night sera l’occasion idéale de découvrir une sélection de jeux pour ados et adultes, spécialement choisis pour une soirée d’Halloween aussi effrayante que mémorable ! Une LAN sera également organisée dans la soirée, pour permettre aux joueurs de s’affronter en réseau dans une atmosphère survoltée.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 31 octobre pour une soirée inoubliable dédiée aux jeux vidéo ! .
Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne +33 2 98 30 78 95
