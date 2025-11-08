Gaming quiz et blind test Médiathèque Jean-Christophe Rufin Sens

Gaming quiz et blind test

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

2025-11-08

Montre que tu as du level !

Tu reconnais un jeu à sa musique en 3 secondes ? Tu sais qui est le boss final de Zelda: Ocarina of Time ?

Ou tu veux juste t’amuser entre amis ? Ce quizz est fait pour toi ! .

Médiathèque Jean-Christophe Rufin 7 Rue René Binet Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 72 80

