Gaming & réalité virtuelle (11-18 ans) Ferrette

Gaming & réalité virtuelle (11-18 ans)

3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Le service Jeunesse de la CC Sundgau propose des animations pour les ados de 11 à 18 ans à la médiathèque

Gaming & réalité virtuelle Jouez en réalité virtuelle ! Tout devient possible (ou presque) découvrir des mondes fantastiques, explorer les océans, voyager dans l’espace, …

Les consoles classiques seront également mis à disposition lors de cette après-midi jeu !

3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr

English :

The CC Sundgau youth department offers activities for teenagers aged 11 to 18 at the media library

