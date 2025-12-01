Gaming & réalité virtuelle (11-18 ans) Ferrette
Gaming & réalité virtuelle (11-18 ans) Ferrette mercredi 10 décembre 2025.
Gaming & réalité virtuelle (11-18 ans)
3a route de Lucelle Ferrette Haut-Rhin
Début : Mercredi 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Le service Jeunesse de la CC Sundgau propose des animations pour les ados de 11 à 18 ans à la médiathèque
Gaming & réalité virtuelle Jouez en réalité virtuelle ! Tout devient possible (ou presque) découvrir des mondes fantastiques, explorer les océans, voyager dans l’espace, …
Les consoles classiques seront également mis à disposition lors de cette après-midi jeu !
3a route de Lucelle Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 29 39 mediatheque.rocher@cc-sundgau.fr
English :
The CC Sundgau youth department offers activities for teenagers aged 11 to 18 at the media library
