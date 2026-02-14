Gaming : Réalité virtuelle, Médiathèque de Fréhel, Fréhel

Gaming : Réalité virtuelle 20 février et 6 mars Médiathèque de Fréhel Côtes-d’Armor

Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T14:00:00+01:00 – 2026-02-20T16:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T14:00:00+01:00 – 2026-03-06T16:00:00+01:00

Jouez autrement grâce au casque de réalité virtuelle !

Testez une expèrience immersive hors du commun !

Sessions de 30 min !

Médiathèque de Fréhel 3 place de la Grande Abbaye 22240 Fréhel Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-frehel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 96 41 51 12 »}]

Casque VR