Gaming Time VI MPT du Petit Charran Valence
Gaming Time VI MPT du Petit Charran Valence samedi 31 janvier 2026.
Gaming Time VI
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 20:00:00
Date(s) :
2026-01-31
Le Gaming Time VI vous invite à une journée ludique et conviviale autour du jeu sous toutes ses formes. Jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, escape games et sports ludiques rythmeront cet événement ouvert à tous, petits et grands.
MPT du Petit Charran 30 rue Henri Dunant Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 48 52 contact@mptpetitcharran.org
English :
Gaming Time VI invites you to a fun-filled day of gaming in all its forms. Video games, board games, role-playing games, escape games and fun sports will set the pace for an event open to all, young and old alike.
L’événement Gaming Time VI Valence a été mis à jour le 2026-01-16 par Valence Romans Tourisme