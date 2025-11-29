GANDAIA NA PONTE BODEGUITA Saint-Nazaire

GANDAIA NA PONTE Samedi 29 novembre, 18h00 BODEGUITA Loire-Atlantique

Gandaia Na Ponte, ou le bazar sur le pont, en français, est un groupe nazairien de forró, cette musique festive et envoûtante du Brésil entre musette, rythmes africains et traditions locales .

Avec Michel (guitare), Jean-Yves (cavaquinho), Gilles (zabumba), Fabien & Julien (chant et percussions).

https://youtu.be/sqWh8orlmFg

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Forró Musiques Populaires Brésiliennes