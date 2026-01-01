Gang of Musette Château-Renault
Gang of Musette Château-Renault dimanche 25 janvier 2026.
Gang of Musette
116 rue de la République Château-Renault Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25 17:00:00
2026-01-25
BAL MUSETTE DES ANNÉES 30
Gang of musette du balluche de la Saugrenue.
Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette des années 30…
116 rue de la République Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 29 85 56
English :
30S BAL MUSETTE
Gang of musette from the balluche de la Saugrenue.
Straight out of a Parisian tripot in the Bastille district, this neo-retro ball takes you back to the golden age of 30s musette…
