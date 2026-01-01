Gang of Musette Château-Renault

Gang of Musette

116 rue de la République Château-Renault Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 17:00:00

2026-01-25

BAL MUSETTE DES ANNÉES 30

Gang of musette du balluche de la Saugrenue.

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette des années 30…

30S BAL MUSETTE

Gang of musette from the balluche de la Saugrenue.

Straight out of a Parisian tripot in the Bastille district, this neo-retro ball takes you back to the golden age of 30s musette…

