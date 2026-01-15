Gangbé Brass Band New Morning Paris

Pour leurs 30 ans de carrière, le mythique Gangbé Brass Band sort un nouvel album « From Ouidah to Another World » (le 05/12/25, Salt’n Ginger), synthèse de leurs rencontres, de leurs influences et de la culture vaudou dont le berceau est à Ouidah, ville d’origine du groupe. Fanfare contemporaine et témoin des métissages sonores, le Gangbé poursuit son voyage entre héritages et réinventions.

Né à Cotonou au début des années 1990, le Gangbé Brass Band, littéralement « le son du métal » en yoruba, est l’un des ensembles africains les plus reconnus sur la scène internationale. Avec ses cuivres éclatants, ses percussions puissantes et ses chants envoûtants, le groupe incarne une fusion vibrante entre les fanfares occidentales et les traditions musicales béninoises, notamment celles issues du vaudou et des rythmes yoruba.

Leur répertoire mêle afrobeat, jazz et polyrythmies vaudoues et fanfare traditionnelle, souvent traversé de messages sociaux et politiques en langues fon, yoruba, français ou anglais. Sur scène, leur énergie est contagieuse. une véritable célébration du rythme et du souffle, qui transporte le public au coeur d’une transe joyeuse et spirituelle.

Au fil des années, le Gangbé Brass Band a tourné sur les plus grandes scènes du monde : du Montreux Jazz Festival au WOMAD, en passant par Jazz à Vienne, le Jazz Festival Brasil à Rio de Janeiro, ou encore le Music World à Shanghai… Ils ont également collaboré avec des artistes comme Femi Kuti, Angélique Kidjo ou Michel Portal, témoignant de leur ouverture et de leur virtuosité.

Né à Cotonou au début des années 1990, le Gangbé Brass Band, littéralement « le son du métal » en yoruba, est l’un des ensembles africains les plus reconnus sur la scène internationale.

Le jeudi 05 février 2026

de 19h30 à 22h00

payant

24,20 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-05T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-05T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-05T19:30:00+02:00_2026-02-05T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

https://www.newmorning.com/20260205-6428-gangbe-brass-band.html



Afficher la carte du lieu New Morning et trouvez le meilleur itinéraire

