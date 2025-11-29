GANGSTAR FANFARE /// FANFARE ÉLECTRIQUE Dalle Kennedy Rennes Mercredi 17 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

GANGSTAR FANFARE, CE SONT QUATRE MUSICIENS INTRÉPIDES ET INIMITABLES, MAÎTRES DE L’ART DU SPECTACLE ET DE LA MUSIQUE FESTIVE !

Avec leur Gangstar Mobil’ sonorisée, ils parcourent les routes de France pour apporter une ambiance unique et mémorable à vos événements. Que vous souhaitiez guider une foule d’un spectacle à l’autre, animer un marché, ou offrir un concert en plein air, Gangstar Fanfare répond à l’appel !

Ils transforment chaque lieu en un véritable festival de musique, avec un répertoire éclectique mêlant swing, chanson, ska et salsa, pour le plaisir de tous. Entre chaque morceau, laissez-vous emporter par les récits et clowneries de Vladimir, leur conteur venu tout droit des pays de l’Est, pour des moments de rire et d’évasion.

Que ce soit pour un spectacle itinérant ou un concert sur scène, Gangstar Fanfare vous garantit une expérience festive inoubliable, où petits et grands sont les bienvenus !

GANGSTAR FANFARE, LA FANFARE QUI FAIT VIBRER LES RUES !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T16:00:00.000+01:00

Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine